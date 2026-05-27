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Felipe Luis

Bayer Leverkusen hat einen brasilianischen Wunschtrainer

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 13:28
Bayer Leverkusen hat einen brasilianischen Wunschtrainer

Bayer Leverkusen sucht einen Nachfolger für Kasper Hjulmand, der seinen Trainerposten trotz eines Vertrags bis 2027 abgibt. Die Klubbosse haben mit dem Brasilianer Filipe Luis nun einen Wunschtrainer ausgemacht.

Der Ex-Profi von Chelsea und Atlético war als Trainer bislang ausschliesslich in seiner Heimat für Flamengo tätig. Dort trat er im März trotz grosser Erfolge zurück. Laut «Sky» steht Felipe Luis auf der Shortlist der Bayer-Verantwortlichen ganz oben.

Der 40-Jährige zieht eine Rückkehr nach Europa absolut in Betracht. Ob Leverkusen das Rennen macht, ist offen: Premier League-Klubs und auch Besiktas sind ebenfalls an ihm dran.

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