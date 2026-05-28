Oliver Glasner steht in Gesprächen mit einem Bundesliga-Klub

Nachdem sich Oliver Glasner als Trainer von Crystal Palace am Mittwochabend zum Conference League-Champion gekürt hat, könnte es für den Österreicher zurück in die Bundesliga gehen.

Dort trainierte der 51-Jährige in der Vergangenheit bereits den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen gewann er die Europa League. Nach zweieinhalb sehr erfolgreichen Jahren auf der Insel könnte für Glasner nun die Rückkehr in die Bundesliga anstehen.

Wie die «Bild» berichtet, liefen bereits Gespräche zwischen Bayer Leverkusen und den Beratern des Erfolgstrainers. Am Freitag soll es nun zu einem sehr konkreten Austausch, auch direkt mit Glasner, kommen.

Sollte es mit diesem nicht klappen, spielt in Leverkusen auch die Personalie Andoni Iraola eine Rolle. Der Ex-Bournemouth-Coach hat sich zuletzt auch mit Milan ausgetauscht. Die Gespräche sollen jedoch ins Stocken geraten sein. Er wird allerdings auch als Glasner-Nachfolger bei Crystal Palace oder gar als Erbe von Arne Slot in Liverpool gehandelt.