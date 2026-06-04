SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Update
Ein Spanier

Leverkusen präsentiert Überraschungskandidaten als neuen Trainer

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 12:21
Leverkusen präsentiert Überraschungskandidaten als neuen Trainer

Bayer Leverkusen hat seine Trainersuche beendet und nimmt den Spanier Carles Martínez unter Vertrag.

Der 42-Jährige stösst vom Ligue 1-Klub FC Toulouse zur Werkself und unterzeichnet dort einen Vertrag bis 2028. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Kontrakt von Martínez bei seinem aktuellen Verein Ende Juni ausläuft.

Der Spanier steht für offensiven Fussball und hat zudem bewiesen, dass er junge Talente entwickeln und fördern kann. Er folgt in Leverkusen auf Kasper Hjulmand, dessen ebenfalls Ende Juni auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert wurde.

Update: Bayer 04 hat die Verpflichtung von Martinez bestätigt. Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: «Carles Martínez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt. Zu diesen wertvollen Erfahrungen bringt er eine hohe fachliche Kompetenz aus seiner Zeit in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona mit nach Leverkusen. Carles ist ein Trainer mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee. Wir sind davon überzeugt, dass er die richtigen Impulse für unsere sportliche Zukunft setzen kann.»

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Omlin gehört dazu

FCB-Sportchef Stucki bestätigt Shortlist mit 6 Namen bei Goaliesuche
"Das hat mich beeindruckt"

Schweizer hatte grossen Anteil am Sunderland-Wechsel von Granit Xhaka
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Mehr entdecken
Ein Spanier

Leverkusen präsentiert Überraschungskandidaten als neuen Trainer

4.06.2026 - 12:21
Zu teuer

Der BVB steigt aus Kostengründen aus dem Poker um Kennet Eichhorn aus

2.06.2026 - 16:45
Monaco macht das Rennen

Bayer Leverkusen hat bei den Bemühungen um Filipe Luis ein Lizenzproblem

2.06.2026 - 12:27
Austausch fortgeschritten

Oliver Glasner steht in Gesprächen mit einem Bundesliga-Klub

28.05.2026 - 13:18
Einigung da

Filipe Luis wird Monaco-Trainer – Leverkusen geht leer aus

28.05.2026 - 10:29
Felipe Luis

Bayer Leverkusen hat einen brasilianischen Wunschtrainer

27.05.2026 - 13:28
Alonso will Tapsoba

Chelsea arbeitet intensiv an Leverkusen-Star

20.05.2026 - 17:39
Bundesliga-Duell um Mijnans

Leverkusen und Dortmund beobachten AZ-Star

20.05.2026 - 10:59
Blues jagen Maza

Chelsea plant nächsten Mega-Transfer von Leverkusen-Star

19.05.2026 - 11:28
Onyeka begehrt

Schalke und Leipzig buhlen um Leverkusen-Talent

10.05.2026 - 09:18