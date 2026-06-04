Leverkusen präsentiert Überraschungskandidaten als neuen Trainer

Bayer Leverkusen hat seine Trainersuche beendet und nimmt den Spanier Carles Martínez unter Vertrag.

Der 42-Jährige stösst vom Ligue 1-Klub FC Toulouse zur Werkself und unterzeichnet dort einen Vertrag bis 2028. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Kontrakt von Martínez bei seinem aktuellen Verein Ende Juni ausläuft.

Der Spanier steht für offensiven Fussball und hat zudem bewiesen, dass er junge Talente entwickeln und fördern kann. Er folgt in Leverkusen auf Kasper Hjulmand, dessen ebenfalls Ende Juni auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert wurde.

Update: Bayer 04 hat die Verpflichtung von Martinez bestätigt. Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: «Carles Martínez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt. Zu diesen wertvollen Erfahrungen bringt er eine hohe fachliche Kompetenz aus seiner Zeit in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona mit nach Leverkusen. Carles ist ein Trainer mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee. Wir sind davon überzeugt, dass er die richtigen Impulse für unsere sportliche Zukunft setzen kann.»