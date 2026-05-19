Chelsea plant nächsten Mega-Transfer von Leverkusen-Star

Der FC Chelsea arbeitet offenbar bereits am nächsten Transfer für die Offensive. Laut «Secretsourc» zählt Ibrahim Maza aktuell zu den absoluten Wunschspielern der Blues.

Die Verantwortlichen in London sollen den offensiven Mittelfeldspieler bereits seit mehreren Monaten intensiv beobachten. Vor allem sein kreatives Profil, seine technische Qualität und sein enormes Entwicklungspotenzial sollen Chelsea überzeugt haben. Damit würde der Klub seine Strategie fortsetzen, gezielt auf junge Top-Talente mit grossem Marktwert-Potenzial zu setzen.

Noch gibt es zwar kein offizielles Angebot, das Interesse soll jedoch konkret sein. Maza steht bei Bayer 04 Leverkusen noch langfristig bis 2030 unter Vertrag. Entsprechend teuer dürfte ein möglicher Deal werden: Der Marktwert des algerischen Nationalspielers wird aktuell auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.