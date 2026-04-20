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Noch viel Potenzial

Leverkusen plant mit Kofane und lehnt Bayern-Interesse ab

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 09:46
Leverkusen plant mit Kofane und lehnt Bayern-Interesse ab

Bayer Leverkusen setzt weiterhin auf Christian Kofane und sieht den jungen Angreifer fest in den Planungen für die kommende Saison. Sportdirektor Simon Rolfes machte deutlich, dass der Klub Spieler nicht verpflichtet, um sie direkt wieder zu verkaufen. Dennoch schliesst er Gespräche bei entsprechenden Angeboten nicht aus – konkret ab einer Grössenordnung von etwa 60 bis 70 Millionen Euro.

Parallel dazu wächst das Interesse an dem 19-Jährigen. Vor allem der FC Bayern München soll Kofane auf seiner Liste haben. Sportvorstand Christoph Freund wich einer entsprechenden Nachfrage zuletzt nicht aus, was die Gerüchte weiter befeuert.

Ein möglicher Transfer dürfte jedoch kompliziert werden. Neben Bayern gilt auch der FC Arsenal als ernsthafter Interessent und könnte mit einem konkreten Angebot Druck aufbauen. Damit zeichnet sich bereits früh ein intensiver Wettbewerb um das Offensivtalent ab.

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