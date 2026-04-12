Bayer Leverkusen blockt Angebote für Maza ab

Bayer Leverkusen zeigt sich bei Ibrahim Maza äusserst standhaft und hat ein erstes Interesse von Manchester City klar zurückgewiesen. Der Premier-League-Klub hatte den 20-jährigen Offensivspieler ins Visier genommen, doch die Werkself machte deutlich, dass ein Transfer nur bei einer sehr hohen Ablöse überhaupt zur Diskussion stehen würde.

Demnach fordert Leverkusen mindestens 70 Millionen Euro, um Verhandlungen aufzunehmen. Intern soll der Klub sogar nur bei einem aussergewöhnlich hohen Angebot zu einem Verkauf bereit sein. Bereits zuvor war ein Angebot von Atlético Madrid in Höhe von rund 35 Millionen Euro abgelehnt worden.

Maza gilt als eines der grössten Talente seiner Generation und hat sich in dieser Saison mit starken Leistungen weiter ins Rampenlicht gespielt. In allen Wettbewerben kommt er auf fünf Tore und sechs Vorlagen, in der Bundesliga auf drei Treffer und vier Assists. Der algerische Nationalspieler steht noch bis 2030 unter Vertrag und wurde erst im Sommer 2025 von Hertha BSC verpflichtet.