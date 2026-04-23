Malik Tillman hat nach einer Saison in Leverkusen bereits ein anderes Ziel im Blick

Der frühere Bayern-Junior Malik Tillman wechselte im vergangenen Sommer für stolze 35 Mio. Euro Ablöse von der PSV Eindhoven zu Bayer Leverkusen. Trotz eines Vertrags bis 2030 beim Bundesligisten könnte der 23-jährige US-Nationalspieler nach dieser Saison bereits weiterziehen.

Der Blick von Tillman richtet sich nach Angaben von Transferexperte Ekrem Konur nämlich nach England. Die Premier League ist das designierte Ziel des Offensivspielers.

Interessenten von dort gibt es bereits zuhauf. Fulham, Brentford, Bournemouth und West Ham United werden allesamt genannt. Für einen neuerlichen Transfer wäre wohl eine Ablöse von mehr als den 35 Millionen notwendig, die Leverkusen zahlte.

Verkompliziert wird die ganze Sache dadurch, dass sein Ex-Klub Bayern München nach wie vor über eine Rückkaufoption in Höhe von ebenfalls 35 Mio. Euro verfügt.