Exklusiv: Neuchâtel Xamax in Verhandlungen mit Abwehr-Youngster

Neuchâtel Xamax treibt die Planungen für die nächste Saison voran. Nachdem mit Bruno Berner ein neuer Trainer gefunden wurde, könnte demnach schon bald auch ein Neuzugang fürs Feld präsentiert werden.

Zur kommenden Saison wird sich bei Neuchâtel Xamax einiges ändern. Bruno Berner wurde am Dienstag als neuer Trainer vorgestellt, nachdem zuvor bekanntgegeben wurde, dass der auslaufende Vertrag von Anthony Braizat nicht verlängert wird.

Die Trainerposition ist mit Berner also frisch besetzt worden, so dass sich die Entscheidungsträger auf der Maladière der tiefgreifenden Kaderplanung widmen können.

Nach Informationen von 4-4-2.ch ist ein Abwehr-Youngster aus der Promotion League ins Visier des Zweitligisten geraten. Demnach laufen mit Mathis Dind vom FC Bulle Gespräche über einen Wechsel im Sommer.

Dind ist erst im Winter vom Team AFF, einer Kooperation zwischen der Nachwuchsabteilung von Xamax und dem Freiburger Fussballverband (AFF/FFV), zu Bulle gewechselt. Und hat sich dort trotz seines jungen Alters von 17 Jahren bereits einen Stammplatz erkämpft. Nun könnte schon bald der nächste Schritt folgen.

Das ambitionierte Defensivtalent sagte sofort zu, als die Idee an ihn herangetragen wurde, die Wintervorbereitung mit dem FC Bulle zu bestreiten zu können.

«Es lief super, wir wurden sehr gut aufgenommen. Florian Barras hat uns vorgeschlagen, die Vorbereitung mit dem FC Bulle zu machen – wir haben sofort zugesagt», sagte Dind, der wie Ilan Reina diese Möglichkeit erhielt.