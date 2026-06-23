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Erfahrung und Torgefahr

Vaduz verpflichtet Routinier Dejan Sorgic

Autor: | Publiziert: 23 Juni, 2026 17:49
Vaduz verpflichtet Routinier Dejan Sorgic

Der FC Vaduz hat sich mit einem erfahrenen Angreifer verstärkt: Dejan Sorgic wechselt mit sofortiger Wirkung zum Klub aus dem Fürstentum.

Der 36-jährige Mittelstürmer bringt jede Menge Erfahrung aus dem Schweizer Profifussball mit. Ausgebildet wurde Sorgic beim FC Luzern, wo er bereits im Alter von 17 Jahren sein Debüt in der Super League feierte. Besonders erfolgreich war seine zweite Zeit beim FC Luzern. Zwischen 2020 und 2023 erzielte Sorgic in 113 Pflichtspielen 32 Tore und steuerte zwei Vorlagen bei.

Zuletzt stand er bei Yverdon unter Vertrag. Dort wurde er in der vergangenen Saison durch eine Verletzung ausgebremst, kam dennoch auf 21 Einsätze und sieben Treffer. Sportchef Franz Burgmeier sieht in der Verpflichtung nicht nur einen sportlichen Gewinn: „Mit Dejan bekommen wir einen erfahrenen Stürmer, von dem auch unsere anderen Spieler profitieren können. Er ist immer noch hungrig, motiviert und hat in all seinen Stationen bewiesen, dass er Tore machen kann.“

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