Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück

Der FC Zürich verkündet unmittelbar vor Weihnachten eine Rückkehr: Leihspieler Nevio Di Giusto wird vorzeitig zurückgeholt.

Der 20-jährige Mittelfeldprofi schloss sich im September dem FC Vaduz an. Dort kam er seither zu sieben Einsätzen in der Challenge League. Mehr als Ergänzungsspieler war er bei den Liechtensteinern jedoch nicht. Nun verkündet der FCZ die Rückkehr von Di Giusto.

Der Spielmacher steht den Zürchern ab dem neuen Jahr wieder zur Verfügung. Für den FCZ bestritt er bislang zehn Pflichtspiele.