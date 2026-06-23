Servette verpflichtet Pedro Naressi

Servette FC hat die Verpflichtung von Pedro Naressi offiziell bekanntgegeben. Der 28-jährige Brasilianer wechselt vom bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad nach Genf und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2028.

Bei Servette wird der Mittelfeldspieler künftig die Rückennummer 6 tragen. Naressi ist vor allem als defensiver Mittelfeldspieler bekannt, kann jedoch auch etwas offensiver als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive eingesetzt werden. Der Verein hebt insbesondere seine technische Qualität, seine Spielübersicht sowie seine Fähigkeit hervor, das Gleichgewicht im Zentrum herzustellen.

Den Servette-Fans dürfte der Brasilianer bereits bekannt sein. Mit Ludogorez traf er in der Saison 2023/24 in europäischen Wettbewerben bereits auf den Schweizer Klub. In Bulgarien sammelte Naressi zudem wertvolle internationale Erfahrung und absolvierte regelmässig Spiele auf europäischer Bühne. Diese Erfahrung soll er nun in die Mannschaft von Servette einbringen. Der Transfer steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Erteilung seiner Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.