SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrag bis 2028

Servette verpflichtet Pedro Naressi

Autor: | Publiziert: 23 Juni, 2026 17:30
Servette verpflichtet Pedro Naressi

Servette FC hat die Verpflichtung von Pedro Naressi offiziell bekanntgegeben. Der 28-jährige Brasilianer wechselt vom bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad nach Genf und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2028.

Bei Servette wird der Mittelfeldspieler künftig die Rückennummer 6 tragen. Naressi ist vor allem als defensiver Mittelfeldspieler bekannt, kann jedoch auch etwas offensiver als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive eingesetzt werden. Der Verein hebt insbesondere seine technische Qualität, seine Spielübersicht sowie seine Fähigkeit hervor, das Gleichgewicht im Zentrum herzustellen.

Den Servette-Fans dürfte der Brasilianer bereits bekannt sein. Mit Ludogorez traf er in der Saison 2023/24 in europäischen Wettbewerben bereits auf den Schweizer Klub. In Bulgarien sammelte Naressi zudem wertvolle internationale Erfahrung und absolvierte regelmässig Spiele auf europäischer Bühne. Diese Erfahrung soll er nun in die Mannschaft von Servette einbringen. Der Transfer steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Erteilung seiner Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.

Mehr Dazu
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Ausleihen geplant

Exklusiv: Mattéo Anselme und Leart Zuka bei Servette vor Absprung
Heiss begehrt

YB kämpft mit ausländischen Klubs um Servette-Talent Loun Srdanovic
Top 5

Statistiker zeigen: Die Super League-Profis sind in Sachen Sprints Weltklasse
Wird er neuer Sportdirektor?

Exklusiv: Servette führt Gespräche mit Hiraç Yagan
Mehr entdecken
Vertrag bis 2028

Servette verpflichtet Pedro Naressi

23.06.2026 - 17:30
Kapazität wird verringert

Servette lässt nur noch 15’000 Zuschauer ins Stade de Genève

18.06.2026 - 14:24
Neuzugänge

Der FC Wil schnappt sich einen Basel- und einen Servette-Profi

18.06.2026 - 13:32
Langfristiger Vertrag

Servette gelingt Vertragscoup mit Stürmer Junior Kadile

28.05.2026 - 18:09
Edvinas Gertmonas

Servette präsentiert den 1. Sommer-Transfer – eine neue Nummer 1

27.05.2026 - 20:18
Edvinas Gertmonas

Ein litauischer Goalie steht vor dem Wechsel in die Super League

27.05.2026 - 09:13
Joël Mall hat unterschrieben

YB bestätigt die Ankunft der neuen Nummer 2

22.05.2026 - 17:25
Rückkehr zum Stammklub?

Ex-Nationalspieler Kevin Mbabu könnte wieder in die Super League wechseln

18.05.2026 - 10:35
Neuer Verein gefunden?

Nach Servette-Abschied: Joël Mall vor Wechsel innerhalb der Super League

16.05.2026 - 16:26
Angebot für Profivertrag

Exklusiv: Bundesliga-Klubs fragen bei Servette wegen Juwel Aaron Ekoh an

14.05.2026 - 17:09