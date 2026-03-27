FCB-Coach Stephan Lichtsteiner wagt in Testspiel ein Experiment

Der neue Trainer Stephan Lichtsteiner versucht den FC Basel weiterzuentwickeln. Die Länderspielpause nutzt er für ein Experiment.

Der FCB-Coach lässt im Testspiel gegen den FC Vaduz ein neues System spielen lassen. Gegen die Liechtensteiner stellt er seine Formation am Donnerstag in einem 3-4-2-1-System auf. Rein personell ist Lichtsteiner allerdings arg eingeschränkt: Traoré, Duranville, Koloto, Akahomen, Soticek und Kacuri fehlen allesamt wegen Nationalmannschaftsaufgeboten. Broschinski, Rüegg, Omeragic, Koindredi und Tsunemoto stehen verletzungsbedingt oder angeschlagen ebenfalls nicht auf dem Platz. Dafür erhalten viele U21- und sogar U17-Spieler ihre Chancen.

In der ersten Halbzeit kann der FCB mithalten und geht zweimal in Führung. Nach der Pause brechen die Bebbi nach weiteren Auswechslungen jedoch ein. Am Ende verliert der Super Ligist klar mit 2:5.

Wichtig ist aber erst der nächste Auftritt: Nach der Länderspielpause empfangen die Basler am 4. April die Young Boys. Dort könnte im verzweifelten Kampf um die Europacup-Plätze eine Vorentscheidung fallen. Der FCB belegt in der Tabelle zurzeit den dritten Rang und muss diesen verteidigen, um in der kommenden Spielzeit garantiert am Europacup teilzunehmen. YB weist aktuell sechs Punkte Rückstand auf.