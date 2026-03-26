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Pause wird genutzt

Stephan Lichtsteiner testet beim FCB mehrere U17-Spieler bei den Profis

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 14:12
Stephan Lichtsteiner testet beim FCB mehrere U17-Spieler bei den Profis

Der FC Basel nutzt die aktuelle Länderspielpause für ein Testspiel gegen Challenge League-Tabellenführer Vaduz. Dabei setzt Trainer Stephan Lichtsteiner bewusst auch sehr junge Spieler des eigenen Klubs ein.

So steht in der Startelf beim Test gegen den FC Vaduz am Donnerstag mit dem gerade erst 17 Jahre alt gewordenen Jean Doucoure ein Spieler auf dem Platz, der in dieser Saison noch in der U17 zum Einsatz gelangte.

Dasselbe trifft auf Stürmer Amri Dzaferi zu, der zunächst auf der Ersatzbank sitzt und für die U17 in dieser Spielzeit bereits neun Treffer markiert hat. Ebenfalls als Joker eingeplant ist der 16-jährige Franzose Melwane Zaidi, der aber bereits zum regulären Kader der U21 gehört.

Aus dieser U21 stehen darüber hinaus viele weitere Spieler im Aufgebot. Und einer aus dieser Riege zeichnet nach fünf Minuten auch für das erste Tor verantwortlich: Flügelstürmer Evann Senaya netzt ein.

Die Partie findet auf den Sportanlagen St. Jakob und ohne Zuschauer statt. Kurzfristig musste der FCB aufgrund der Platzverhältnisse vom Leichtathletikstadion St. Jakob auf einen Nebenplatz ausweichen.

Den nächsten Ernstkampf bestreiten die Bebbi nach der Länderspielpause am 4. April zu Hause gegen YB. Es ist in Bezug auf die mögliche Europacup-Qualifikation bereits eine sehr wegweisende Partie. Eine Woche später geht es zum souveränen Tabellenführer FC Thun.

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