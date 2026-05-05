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Möchte in der Schweiz bleiben

Exklusiv: Vaduz plant nicht mehr mit Javi Navarro

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 5 Mai, 2026 17:40
Exklusiv: Vaduz plant nicht mehr mit Javi Navarro

Der FC Vaduz treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Nicht mehr Teil davon ist Javi Navarro, der am liebsten in der Schweiz bleiben möchte.

Der FC Vaduz führt das Klassement der Challenge League drei Spieltage vor Saisonschluss mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Aarau an. Da es ein offenes Rennen um den Aufstieg in die Super League ist, müssen die Liechtensteiner weiterhin zweigleisig planen.

Ungeachtet eines möglichen Aufstiegs in die Schweizer Fussballbeletage hat Vaduz nach Informationen von 4-4-2.ch keine Verwendung mehr für Javi Navarro. In diesem Fall geht es ganz einfach, denn das Team aus dem Ländle hat sich dagegen entschieden, die auslaufende Zusammenarbeit zu verlängern.

Aus beim FC Vaduz: Javi Navarro würde am liebsten in der Schweiz bleiben

Navarro war vor zwei Jahren vom Ligakonkurrenten FC Wil ins Ländle gewechselt, war dort allerdings nie gesetzt. In der laufenden Saison kommt der Spanier lediglich auf 16 Einsätze in der Challenge League mit einem Tor.

Dass Navarro aber noch immer einen guten Abschluss hat, zeigte er zumindest im Liechtensteiner Cup. Dort gelangen ihm allein in den ersten zwei Runden sechs Treffer. Gegner waren in diesem Fall der unterklassige FC Triesenberg und dessen Zweitvertretung.

Navarro hält sich als Fussballer bereits seit Anfang 2023 in der Schweiz auf, wechselte damals von der iberischen Halbinsel zum FC Schaffhausen. Navarro möchte seinem Beruf am liebsten auch noch nach dieser Saison in der Schweiz nachgehen. Die Sondierungen laufen entsprechend, eine konkrete Spur zu einem anderen Verein gibt es aber noch nicht.

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