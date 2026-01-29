Vaduz bestätigt die Ankunft von Winti-Stürmer Brian Beyer

Der französische Angreifer Brian Beyer verlässt den FC Winterthur nach lediglich einem halben Jahr und wechselt in die Challenge League.

Der FC Vaduz bestätigt, dass der 29-Jährige vorerst bis Saisonende ausgeliehen wird. In Winterthur stand Beyer in dieser Spielzeit in 17 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei glückten ihm ein Treffer und drei Assists.

Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier freut sich auf die Verstärkung für die Offensive: «Wir hatten Brian schon länger auf dem Radar und sind überzeugt, dass er der sportlichen Mission des FCV weiteren Auftrieb verleiht.» Der Vertrag von Beyer in Winterthur läuft noch bis 2027.

Vaduz führt die Tabelle der Challenge League nach 19 Spieltagen mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Aarau an.