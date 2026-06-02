Abwehrspieler Modibo Camara unterschreibt in der Challenge League

Der französische Innenverteidiger Modibo Camara verlässt Promotion Ligist FC Biel und wechselt eine Liga höher.

Neuchâtel Xamax bestätigt die Ankunft des 22-jährigen Abwehrspielers. Camara stiess erst auf die vergangene Saison hin aus seiner Heimat in die Schweiz und konnte beim FC Biel sofort einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Xamax krallt sich den Verteidiger nun ablösefrei, wie die Neuenburger am Dienstag bekanntgeben.

Der physisch robuste Abwehrspieler unterschreibt bei seinem neuen Klub für die kommende Saison und läuft ab sofort auf der Maladière auf.