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Hochkaräter

Arsenal hat eine Aussenverteidiger-Shortlist mit vier Namen

Autor: | Publiziert: 2 Juni, 2026 10:52
Arsenal hat eine Aussenverteidiger-Shortlist mit vier Namen

Der FC Arsenal will sich im Hinblick auf die kommende Saison unter anderem auf der Position des Aussenverteidigers verstärken. Vier Personalien stehen im Fokus.

Laut einem Bericht von «The Athletic» soll ein Hochkaräter den Weg ins Emirates finden. Die Shortlist umfasst demnach die Namen Tino Livramento (23, Newcastle United), Ivan Fresneda (21, Sporting), Nathaniel Brown (22, Eintracht Frankfurt) und Victor Valdepeñas (19, Real Madrid).

Einer aus diesem Quartett soll in der neuen Spielzeit in London auflaufen, wenn es nach den Arsenal-Verantwortlichen geht. Allesamt verfügen noch über weiterlaufende Verträge und würden stattliche Ablösen kosten. Arsenal verfügt aber über das notwendige Budget. Bei welcher Personalie der englische Meiste zunächst aktiv wird, ist noch offen.

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