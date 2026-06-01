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Patrick Wimmer forciert einen raschen Abgang aus Wolfsburg

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 18:55
Patrick Wimmer forciert einen raschen Abgang aus Wolfsburg

Der österreichische Nationalspieler Patrick Wimmer will den Gang in die 2. Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg definitiv nicht antreten.

Laut «Sky» möchte der 25-jährige Flügelstürmer einen raschen Wechsel vollziehen. Geht es nach ihm, soll der Transfer noch vor dem Abflug mit dem ÖFB-Team in die USA am Donnerstag erfolgen. Zwei Klubs sind demnach noch im Rennen: Die TSG Hoffenheim aus der Bundesliga oder Brighton & Hove Albion aus der Premier League. Wimmer kann nach dem Abstieg der Wölfe für festgeschriebene 10 Millionen Euro wechseln.

Eintracht Frankfurt ist oder war ebenfalls interessiert, scheint inzwischen aber aus dem Rennen zu sein.

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