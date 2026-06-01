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Einigung in greifbarer Nähe

Jérémy Doku verhandelt mit ManCity über neuen Vertrag

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 17:48
Jérémy Doku verhandelt mit ManCity über neuen Vertrag

Der belgische Flügelstürmer Jérémy Doku könnte bei Manchester City bald einen neuen Vertrag unterzeichnen.

Der 24-jährige Angreifer stiess im Sommer 2023 für 60 Mio. Euro Ablöse von Stade Rennes zu den Skyblues und steht aktuell noch bis 2028 unter Vertrag. Das Arbeitspapier soll gemäss «Foot Mercato» jedoch vorzeitig verlängert werden. Doku winkt eine Gehaltserhöhung. Er hat sich in der abgelaufenen Saison in der Offensive vor allem dank seiner Dribblingfähigkeiten stark in Szene setzen können.

Eine Einigung im Vertragspoker soll in Griffweite sein. Doku wird in zwei Wochen mit Belgien in die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko starten. Seine Zukunft im Klub scheint damit langfristig geklärt zu sein.

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