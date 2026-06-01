Der Kampf um den Goldenen Schuh bei der WM 2026: Favoriten und Überraschungen

Alle vier Jahre entfacht die Weltmeisterschaft eine der spannendsten Debatten im Fussball: Wer wird am Ende der beste Torschütze des Turniers sein? Die Ausgabe 2026 in den USA, Kanada und Mexiko kommt mit einem erweiterten Format von 48 Teams – und das dürfte die Jagd auf den Goldenen Schuh so offen machen wie selten zuvor. Mehr Spiele bedeuten mehr Tore und davon profitieren vor allem die grossen Angreifer.

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Mbappé, der Titelverteidiger

Der klare Favorit für den Goldenen Schuh ist Kylian Mbappé. Der französische Stürmer holte ihn bereits bei der WM 2022 in Katar mit acht Treffern inklusive des Hattricks im Finale gegen Argentinien. Er reist mit 27 Jahren als Protagonist einer der grössten Krisen in der Geschichte von Real Madrid nach Nordamerika. Auch für ihn eine ungewöhnliche Ausgangslage.

Dennoch ist das Vertrauen in Frankreich ungebrochen. Die Équipe Tricolore gehört zu den stärksten Nationen im Turnier, was Mbappé reichlich Spielzeit und Torchancen garantiert. Kein Wunder also, dass die Prognosen ihn erneut als Hauptanwärter auf die FIFA-Auszeichnung sehen.

Kane und Haaland, das Duo ohne Pause

Harry Kane ist der zweite Name, der in jeder ernsthaften Analyse auftaucht. Der englische Kapitän gewann den Goldenen Schuh bereits 2018 in Russland – mit sechs Toren – und kommt mit 78 Länderspieltreffern ins Turnier. Als Elfmeterschütze der Three Lions hat er stets einen zusätzlichen Trumpf in der Hand. Das Problem: England neigt zu einem pragmatischen Spielstil, der die Torchancen für den Mittelstürmer naturgemäss begrenzt.

Erling Haaland wiederum besitzt die wohl beeindruckendste Torquote aller aktuellen Stürmer – doch sein Weg ist steinig. Norwegen trifft in der Gruppe auf Frankreich, Senegal und Irak, ein frühes Ausscheiden ist durchaus realistisch. Sollten die Norweger die Gruppenphase überstehen, könnte Haaland jedoch regelrecht explodieren. Um die aktuellen Quoten zu all diesen Kandidaten im Blick zu behalten, finden sich bei Fussball WM Wetten bei MERKUR BETS laufend aktualisierte Märkte.

Messi, Ronaldo und das Gewicht der Geschichte

Lionel Messi tritt mit 38 Jahren (er wird während des Turniers 39) und als amtierender Weltmeister an. Argentinien erwischte eine günstige Gruppe – Jordanien, Österreich und Algerien –, was dem früheren Barcelonaner gute Chancen bietet, früh auf Torejagd zu gehen und seine Karrierebilanz weiter aufzupolieren.

Cristiano Ronaldo hingegen wird sein sechstes WM-Turnier mit 41 Jahren bestreiten. Seine genaue Rolle in der portugiesischen Mannschaft ist noch nicht abschliessend geklärt, aber sein Instinkt vor dem Tor ist ungebrochen. Beide Legenden sind für Wettende interessant, die auf höhere Quoten setzen wollen.

Die Überraschungen, die alles auf den Kopf stellen könnten

Das erweiterte Format öffnet die Tür für weniger erwartete Namen. Lamine Yamal, gerade einmal 18 Jahre alt (er wird während des Turniers 19) und gesetzter Stammspieler bei Spanien, zählt zu den spannendsten Figuren dieser WM. Der Barceloner besitzt die Kreativität und den Torriecher, um zum grossen Star des Turniers zu werden.

Vinicius Júnior ist eine weitere Option – vorausgesetzt, Brasilien schüttelt endlich die Serie enttäuschender Turnierauftritte ab und zeigt seine wahre Stärke. Und generell gilt: In einem so langen Wettbewerb kann immer wieder ein Spieler aus einer vermeintlich schwächeren Nation aufblühen und den Hochkarätern die Show stehlen.