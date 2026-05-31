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Panathinaikos hat Brentford-Profi Jensen im Blick

Autor: | Publiziert: 31 Mai, 2026 16:00
Panathinaikos hat Brentford-Profi Jensen im Blick

Panathinaikos Athen arbeitet offenbar weiter an einer Verpflichtung von Mathias Jensen. Der dänische Nationalspieler von Brentford soll bereits seit Dezember intensiv von den Griechen beobachtet werden. Das Interesse besteht demnach schon seit mehreren Monaten.

Ein wichtiger Faktor dabei ist die Vertragssituation. Jensens Arbeitspapier läuft aus, allerdings besitzt Brentford noch eine Option auf eine Verlängerung. Genau diese Unsicherheit macht die Personalie für Panathinaikos interessant. Der 30-Jährige gilt intern als Spieler, der das Mittelfeld der Griechen sofort aufwerten könnte.

Vor allem die Spielidee des neuen Trainers Jakob Nistrup soll gut zu den Qualitäten des Dänen passen. Jensen wird als technisch starker und offensiv denkender Mittelfeldspieler gesehen, der dem Team mehr Kreativität verleihen könnte. Für Dänemark absolvierte Jensen bislang 31 Länderspiele und erzielte dabei ein Tor. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund zwölf Millionen Euro.

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