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Brentford wohl vorne

Premier-League-Kampf um Mainzer Sano

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 20:29
Premier-League-Kampf um Mainzer Sano

Brentford macht offenbar ernst bei Kaishu Sano vom 1. FSV Mainz 05. Laut «TEAMtalk» befinden sich die Bees aktuell sogar in der besten Position für einen Transfer des japanischen Mittelfeldspielers. Allerdings bekommt Brentford Konkurrenz aus der Premier League.

Auch Brighton & Hove Albion beobachtet Sano intensiv. Darüber hinaus soll es weiteres Interesse aus England geben, konkrete Klubs wurden bislang aber nicht genannt. Sano selbst soll einem Wechsel auf die Insel sehr offen gegenüberstehen. In Mainz rechnet man offenbar längst mit einem möglichen Abgang im Sommer. Laut Bericht beschäftigen sich die Verantwortlichen bereits mit potenziellen Nachfolgern und arbeiten gemeinsam mit dem Spieler an den nächsten Schritten.

Günstig wird der Transfer allerdings nicht. Mainz erwartet demnach eine Ablöse zwischen 50 und 60 Millionen Euro für den 25-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft. Vor allem Brentford soll den defensiven Mittelfeldspieler seit längerer Zeit intensiv beobachten. Scouts des Klubs waren zuletzt regelmässig in Deutschland unterwegs, um passende Verstärkungen für das Zentrum zu finden. Intern gilt Sano offenbar als absoluter Wunschkandidat für die Sechser-Position.

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