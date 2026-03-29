SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Streitpunkt Einsatzzeiten

Unzufriedenes BVB-Talent erwägt Abschied

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 13:30
Unzufriedenes BVB-Talent erwägt Abschied

Bei Borussia Dortmund deutet sich ein möglicher Abgang eines vielversprechenden Talents an. Innenverteidiger Elias Benkara soll laut „Africafoot“ darüber nachdenken, den Klub zu verlassen, um seine Chancen auf regelmäßige Einsätze auf Topniveau zu erhöhen.

Hintergrund sind stockende Vertragsgespräche, obwohl der aktuelle Kontrakt noch bis Juni 2026 läuft. Zwar hat der BVB dem 18-Jährigen ein langfristiges Angebot vorgelegt, doch die Vorstellungen gehen offenbar auseinander. Benkara fordert demnach klare sportliche Perspektiven und eine feste Rolle im Profikader.

Eine dauerhafte Einbindung bei den Reserven kommt für ihn nicht infrage, was aktuell den Knackpunkt in den Verhandlungen darstellt. Die Situation hat bereits mehrere Vereine auf den Plan gerufen. Eintracht Frankfurt und der FSV Mainz 05 aus der Bundesliga sowie Lille und der FC Brügge sollen Interesse zeigen.

Unterstützt wird Benkara von der Agentur ROGON, die über ein starkes Netzwerk insbesondere in der Bundesliga und der Premier League verfügt. Zudem sieht der junge Verteidiger einen möglichen Wechsel auch als Chance, sich für Einsätze in der Nationalmannschaft zu empfehlen.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Mehr entdecken
Rangers pokern um Ablöse

Borussia Dortmund möchte sich zeitnah Emmanuel Fernandez schnappen

29.03.2026 - 14:14
Streitpunkt Einsatzzeiten

Unzufriedenes BVB-Talent erwägt Abschied

29.03.2026 - 13:30
Fokus auf nationale Verstärkungen

Trabzonspor nimmt Salih Özcan ins Visier

29.03.2026 - 11:19
Nur 35 Millionen

Die Guirassy-Ausstiegsklausel liegt deutlich tiefer als gedacht

26.03.2026 - 16:31
Vertragsabschluss

Mit Ausstiegsklausel: BVB kurz vor neuem Deal mit Nico Schlotterbeck

24.03.2026 - 12:48
Es wird ernst

Das Interesse des BVB an Jadon Sancho ist sehr real und konkret

24.03.2026 - 09:58
Ole Book

Borussia Dortmund bestätigt den Nachfolger von Sebastian Kehl

23.03.2026 - 13:46
Am Knie verletzt

Heftiger Rückschlag für BVB-Star Felix Nmecha

23.03.2026 - 10:27
Nils-Ole Book

Ein Mann aus der 2. Bundesliga könnte beim BVB die Kehl-Nachfolge antreten

23.03.2026 - 10:13
Gespräche laufen positiv

BVB weiterhin zuversichtlich bei Schlotterbeck

22.03.2026 - 17:31