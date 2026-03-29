Unzufriedenes BVB-Talent erwägt Abschied

Bei Borussia Dortmund deutet sich ein möglicher Abgang eines vielversprechenden Talents an. Innenverteidiger Elias Benkara soll laut „Africafoot“ darüber nachdenken, den Klub zu verlassen, um seine Chancen auf regelmäßige Einsätze auf Topniveau zu erhöhen.

Hintergrund sind stockende Vertragsgespräche, obwohl der aktuelle Kontrakt noch bis Juni 2026 läuft. Zwar hat der BVB dem 18-Jährigen ein langfristiges Angebot vorgelegt, doch die Vorstellungen gehen offenbar auseinander. Benkara fordert demnach klare sportliche Perspektiven und eine feste Rolle im Profikader.

Eine dauerhafte Einbindung bei den Reserven kommt für ihn nicht infrage, was aktuell den Knackpunkt in den Verhandlungen darstellt. Die Situation hat bereits mehrere Vereine auf den Plan gerufen. Eintracht Frankfurt und der FSV Mainz 05 aus der Bundesliga sowie Lille und der FC Brügge sollen Interesse zeigen.

Unterstützt wird Benkara von der Agentur ROGON, die über ein starkes Netzwerk insbesondere in der Bundesliga und der Premier League verfügt. Zudem sieht der junge Verteidiger einen möglichen Wechsel auch als Chance, sich für Einsätze in der Nationalmannschaft zu empfehlen.