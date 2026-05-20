Bundesliga-Duo kämpft um Mittelfeldspieler

Salih Özcan wird den BVB im Sommer ablösefrei verlassen. Laut aktuellen Berichten beschäftigt sich unter anderem SV Werder Bremen intensiv mit dem türkischen Nationalspieler. Die Bremer sollen den Mittelfeldspieler als mögliche Verstärkung für die kommende Saison auf dem Zettel haben.

Doch Werder bekommt Konkurrenz: Auch 1. FC Köln arbeitet offenbar an einer Rückholaktion. Demnach gab es bereits konkrete Gespräche mit der Spielerseite. Özcan soll einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub grundsätzlich offen gegenüberstehen.

Zusätzlich beobachten mehrere Vereine aus der Türkei die Situation des 28-Jährigen genau. Mit 28 Länderspielen für die türkische Nationalmannschaft bringt Özcan reichlich Erfahrung mit. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei rund 3,5 Millionen Euro.