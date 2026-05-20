SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Entscheidung gefallen

Sky bleibt langfristig Heimat der Premier League

Autor: | Publiziert: 20 Mai, 2026 08:54
Sky bleibt langfristig Heimat der Premier League

Jetzt ist es offiziell: Sky Deutschland hat die Übertragungsrechte an der Premier League langfristig verlängert und zeigt die englische Top-Liga mindestens bis zur Saison 2030/31 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der bisherige Vertrag wäre eigentlich noch bis 2027/28 gelaufen. Trotzdem hat sich Sky die Rechte frühzeitig gesichert – ein klares Signal im Kampf mit der Konkurrenz. Insgesamt werden weiterhin alle 380 Spiele in voller Länge übertragen, 250 davon live.

Damit bleibt Sky auch in Zukunft die Heimat zahlreicher schweizer Stars in England. Die Verlängerung dürfte vor allem für DAZN ein Rückschlag sein. Der Streaminganbieter wollte die Premier League offenbar unbedingt zurückholen, nachdem man die Rechte bereits zwischen 2016 und 2019 gehalten hatte. Gerade mit Blick auf den Verlust der UEFA Champions League ab 2027/28 wäre die Premier League ein enorm wichtiger Baustein gewesen. Auch Paramount+ galt offenbar als möglicher Mitbieter.

Mehr Dazu
Nicht genügend Qualität

Premier-League-Klubs vor Neymar-Transfer gewarnt
Auch den Bayern?

Harry Kane zieht sich Verletzung zu und fehlt England
Zu spät erfolgt

Jude Bellingham bereut Entscheidung um Schulteroperation
Harte Ansage

Thomas Tuchel stellt WM-Teilnahme von Phil Foden öffentlich infrage
"Ergibt keinen Sinn"

TV-Host Gary Lineker attackiert Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel
Mehr entdecken
Entscheidung gefallen

Sky bleibt langfristig Heimat der Premier League

20.05.2026 - 08:54
Arsenal-Verteidiger

Ben White kommt um Operation herum und kann auf WM hoffen

13.05.2026 - 11:49
Bayern-Coach lehnte ab

Vincent Kompany hätte für die WM einen neuen Job antreten können

21.04.2026 - 11:20
Schon Millionen produziert

Nike gibt peinlichen Fabrikationsfehler bei allen WM-Trikots zu

10.04.2026 - 13:54
Harte Ansage

Thomas Tuchel stellt WM-Teilnahme von Phil Foden öffentlich infrage

2.04.2026 - 11:08
"Ergibt keinen Sinn"

TV-Host Gary Lineker attackiert Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel

1.04.2026 - 18:50
Auch den Bayern?

Harry Kane zieht sich Verletzung zu und fehlt England

31.03.2026 - 20:05
Zu spät erfolgt

Jude Bellingham bereut Entscheidung um Schulteroperation

31.03.2026 - 11:02
Duo wieder dabei

Kobbie Mainoo & Harry Maguire schaffen es zurück in die Nationalmannschaft

20.03.2026 - 10:55
Nach 96 Partien

Kyle Walker tritt aus der englischen Nationalelf zurück

10.03.2026 - 16:51