Sky bleibt langfristig Heimat der Premier League

Jetzt ist es offiziell: Sky Deutschland hat die Übertragungsrechte an der Premier League langfristig verlängert und zeigt die englische Top-Liga mindestens bis zur Saison 2030/31 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der bisherige Vertrag wäre eigentlich noch bis 2027/28 gelaufen. Trotzdem hat sich Sky die Rechte frühzeitig gesichert – ein klares Signal im Kampf mit der Konkurrenz. Insgesamt werden weiterhin alle 380 Spiele in voller Länge übertragen, 250 davon live.

Damit bleibt Sky auch in Zukunft die Heimat zahlreicher schweizer Stars in England. Die Verlängerung dürfte vor allem für DAZN ein Rückschlag sein. Der Streaminganbieter wollte die Premier League offenbar unbedingt zurückholen, nachdem man die Rechte bereits zwischen 2016 und 2019 gehalten hatte. Gerade mit Blick auf den Verlust der UEFA Champions League ab 2027/28 wäre die Premier League ein enorm wichtiger Baustein gewesen. Auch Paramount+ galt offenbar als möglicher Mitbieter.