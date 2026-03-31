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Harry Kane zieht sich Verletzung zu und fehlt England

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 20:05
Harry Kane zieht sich Verletzung zu und fehlt England

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel muss im Testspiel gegen Japan auf seinen Kapitän und Torjäger Harry Kane verzichten.

Englische Medien berichten, dass sich der 32-Jährige im Training eine kleine Verletzung zugezogen hat. Er wird deshalb geschont. Kane bleibt aber beim Team und reist nicht vorzeitig nach München zurück. Offenbar ist die Blessur tatsächlich nur geringfügig. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Problem auch Auswirkungen auf Einsätze des Stürmers beim FC Bayern hat.

Die Münchner treffen am Samstag in der Bundesliga auswärts auf den SC Freiburg. Nächste Woche geht es mit dem Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Real Madrid weiter. Vor allem dort will Kane wieder voll einsatzfähig sein. Vor der Länderspielpause hatte Kane wegen Wadenproblemen bereits kurz pausieren müssen.

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