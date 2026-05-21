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Musiala verlor Führerschein

Bayern-Star verursachte schweren Autobahn-Unfall

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 12:13
Bayern-Star verursachte schweren Autobahn-Unfall

Brisante Enthüllung rund um Jamal Musiala: Der Offensivstar von FC Bayern München besitzt aktuell keinen Führerschein mehr. Hintergrund ist ein schwerer Verkehrsunfall aus dem vergangenen Jahr, der erst jetzt öffentlich bekannt wurde.

Wie das Portal «absolutfussball.com» berichtet, war Musiala im April 2025 auf einer Autobahn in Bayern in einen Unfall verwickelt. Laut Angaben der Münchner Staatsanwaltschaft soll der Nationalspieler bei einem Überholmanöver ein anderes Fahrzeug übersehen haben. Besonders brisant: An der Unfallstelle galt Tempo 120 – Musiala soll mit seinem Audi RS e-tron GT allerdings mit 194 km/h unterwegs gewesen sein. Durch die Kollision entstand laut «Bild» ein Sachschaden von rund 200.000 Euro.

Schwer verletzt wurde glücklicherweise niemand. Musiala selbst sowie seine Schwester Leticia kamen mit dem Schrecken davon. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten laut Bericht leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung. Der Bayern-Star bestätigte den Vorfall inzwischen selbst und übernahm öffentlich Verantwortung.

„Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde“, erklärte Musiala. Im Januar wurde gegen den deutschen Nationalspieler ein rechtskräftiger Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Strassenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen erlassen. Neben einer Geldstrafe musste Musiala auch seinen Führerschein abgeben. Frühestens nach neun Monaten darf er diesen wieder beantragen.

Der 23-Jährige sprach selbst von einem „wirklich einschneidenden Ereignis“, das er zunächst verarbeiten musste. Gleichzeitig betonte Musiala, dass sowohl Bayern München als auch der Deutscher Fussball-Bund von Beginn an über den Unfall informiert gewesen seien.

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