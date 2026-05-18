Der FC Bayern hat Eintracht-Profi Nathaniel Brown auf dem Schirm

Die Personalie Nathaniel Brown spielt beim FC Bayern eine sehr konkrete Rolle.

Nach Angaben von «Sport 1» befassen sich die Bayern-Verantwortlichen schon seit geraumer Zeit mit dem 22-jährigen Linksfuss von Eintracht Frankfurt. Die Scoutingabteilung hat bei ihrer Arbeit einen sehr positiven Eindruck von Brown gewonnen.

Am Montag soll es zu einem ersten Treffen gekommen sein. Browns Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber läuft zwar noch bis 2030, ein Transfer in diesem Sommer ist aber möglich bis sogar wahrscheinlich. Auch Topklubs aus anderen Ligen haben ihn ins Visier genommen.

Der Youngster stammt aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg und wird im Sommer wohl die WM mit Deutschland bestreiten.