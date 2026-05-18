SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Konkrete Pläne

Der FC Bayern hat Eintracht-Profi Nathaniel Brown auf dem Schirm

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 19:17
Der FC Bayern hat Eintracht-Profi Nathaniel Brown auf dem Schirm

Die Personalie Nathaniel Brown spielt beim FC Bayern eine sehr konkrete Rolle.

Nach Angaben von «Sport 1» befassen sich die Bayern-Verantwortlichen schon seit geraumer Zeit mit dem 22-jährigen Linksfuss von Eintracht Frankfurt. Die Scoutingabteilung hat bei ihrer Arbeit einen sehr positiven Eindruck von Brown gewonnen.

Am Montag soll es zu einem ersten Treffen gekommen sein. Browns Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber läuft zwar noch bis 2030, ein Transfer in diesem Sommer ist aber möglich bis sogar wahrscheinlich. Auch Topklubs aus anderen Ligen haben ihn ins Visier genommen.

Der Youngster stammt aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg und wird im Sommer wohl die WM mit Deutschland bestreiten.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Konkrete Pläne

Der FC Bayern hat Eintracht-Profi Nathaniel Brown auf dem Schirm

18.05.2026 - 19:17
Gordon bleibt Priorität

Bayern beobachtet Belgier De Ketelaere

17.05.2026 - 14:34
Wegen Verletzung

FC Bayern steht bei Alphonso Davies erneut Ärger bevor

16.05.2026 - 10:28
Neue Verträge

Perfekt: Manuel Neuer & Sven Ulreich verlängern bei den Bayern

15.05.2026 - 17:12
Maximalbetrag

Der FC Bayern hat bei Anthony Gordon eine klare Schmerzgrenze

15.05.2026 - 16:06
"Ist Unsinn"

Bayens Sportvorstand Max Eberl lacht über das Saudi-Gerücht

15.05.2026 - 12:30
Einsatzbedingt

Der FC Bayern muss für Jonas Urbig nachzahlen

14.05.2026 - 14:15
Neuer Kandidat

Markus Weinzierl ist bei einem Super League-Klub im Gespräch

13.05.2026 - 16:48
Spieler sagt Ja

Die Bayern nehmen bei Anthony Gordon die erste Hürde

13.05.2026 - 15:45
Keine Rolle im Team

GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen erhält von den Bayern ganz schlechte News

13.05.2026 - 11:15