Der 40-jährige Tom Heaton hängt in Manchester ein weiteres Jahr an

Der 40-jährige englische Torhüter Tom Heaton verlängert seinen Vertrag bei Manchester United ein weiteres Mal.

Der Keeper wurde einst bereits bei den Red Devils und kehrte 2021 als Ersatzgoalie zurück. Diese Funktion nimmt er ein weiteres Jahr ein. Laut Fabrizio Romano stimmt Heaton einer Vertragsverlängerung um ein Jahr bis Juni 2027 zu.

Für Spiele ist der Routinier nicht mehr eingeplant. Er nimmt im Trainingsbetrieb aber eine durchaus wichtige Rolle ein und hilft der Mannschaft dank seiner grossen Erfahrung.