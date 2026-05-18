Thun-Präsident Gerber spricht über möglichen Abgang von Mauro Lustrinelli

Mauro Lustrinelli steht bei Bundesligist Union Berlin sehr hoch im Kurs und könnte sich im Sommer vom frisch gebackenen Schweizer Meister in Richtung Bundesliga verabschieden. Thun-Präsident Andres Gerber rechnet sogar mit dem Abgang.

Im Gespräch mit «blue Sport» gibt sich der Klubchef der Berner Oberländer sehr offen. Auf die Frage, ob er damit rechne, dass Lustrinelli bleibe, sagt Gerber: «Ich gehe nicht davon aus. Wenn ein Trainer einen solchen Job macht mit diesem Klub, dann ist logisch, dass er an vielen Orten ein Thema ist.» Lustrinelli steht in Thun noch bis 2028 unter Vertrag.

Gerber gibt unumwunden zu: «Schon vor einem Monat konnte man nicht davon ausgehen, dass er auch in der nächsten Saison noch bei uns Trainer ist. Womit ich nicht gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass er weggeht.» Klar ist, dass in absehbarer Zeit eine Entscheidung her muss. Die Planungen für die kommende Saison haben längst begonnen, wobei für Trainer und Spieler jetzt erst einmal Urlaub (oder eine WM-Teilnahme) ansteht.