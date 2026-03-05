SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Künftig für Tunesien

Rani Khedira vollzieht für die WM im Sommer einen Nationenwechsel

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 10:22
Mittelfeldspieler Rani Khedira vollzieht einen Nationenwechsel und läuft ab sofort für Tunesien auf.

Der 32-jährige Spielmacher verfügt sowohl über den deutschen wie auch den tunesischen Pass. In den Nachwuchsnationalmannschaften kam der jüngere Bruder von Ex-Weltmeister Sami Khedira noch für Deutschland zum Einsatz. Nun verkündet der tunesische Verband, dass Rani Khedira ab sofort für die Nordafrikaner spielberechtigt ist.

Der Nationenwechsel hat einen klaren Hintergrund: Der 32-Jährige hat im Sommer dadurch die Chance an der WM teilzunehmen. Der tunesische Nationaltrainer Sabri Lamouchi und dessen deutscher Co-Trainer Michael Hefele planen fix mit Khedira.

Tunesien hatte sich sogar schon 2018 um diesen bemüht. Damals lehnte der heutige Profi von Union Berlin noch ab. Nun ist es gelungen, ihn vom Wechsel zu überzeugen.

 

