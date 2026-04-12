Marie-Louise Eta schreibt Bundesliga-Geschichte

Beim 1. FC Union Berlin ist die Geduld der Verantwortlichen am Ende: Der Bundesligist hat sich überraschend von Cheftrainer Steffen Baumgart getrennt. Die Entscheidung fiel in der Nacht nach der 1:3-Niederlage beim Tabellenletzten Heidenheim. Mit Baumgart müssen auch seine Assistenten Danilo de Souza und Kevin McKenna den Verein verlassen.

Auslöser ist die anhaltend schwache Form in der Rückrunde. Union konnte seit der Winterpause lediglich zwei Siege aus 14 Spielen einfahren und steckt trotz Platz elf weiterhin im Abstiegskampf. Geschäftsführer Horst Heldt machte deutlich, dass die sportliche Entwicklung Anlass zur Sorge gibt und ein Impuls von außen notwendig sei, um den Klassenerhalt zu sichern.

Bis zum Saisonende übernimmt Marie-Louise Eta das Team – und sorgt damit für eine historische Premiere. Die bisherige U19-Trainerin wird als erste Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten betreuen. Erfahrung im Abstiegskampf bringt sie bereits mit, nachdem sie in der Vergangenheit als Co-Trainerin in einer schwierigen Phase eingebunden war. Ab dem Sommer soll sie wie geplant die Frauenmannschaft des Vereins übernehmen.