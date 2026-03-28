FC Basel war in Bieterwettstreit um Portugal-Star verwickelt

Der FC Basel war im Wintertransferfenster auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Rotblau zeigte dabei offenbar Interesse an einem Portugal-Star.

Der Wechsel von Jonas Adjetey nach Wolfsburg hat den FC Basel im zurückliegenden Wintertransferfenster zum Handeln gezwungen. Kévin Boma war auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar ein konkretes Thema am Rheinknie.

Laut der portugiesischen «A Bola» war der FCB Teil eines Bieterwettstreits um den Portugal-Star. Neben Basel sollen sich Everton, Paris FC, Glasgow Rangers, Union Berlin und Widzew Lodz für den zentralen Abwehrspieler von Estoril Praia interessiert haben.

Ob einer von den kolportierten Interessenten tatsächlich ein Angebot abgegeben hat, bleibt derweil ungeklärt. Boma gehört mit seinen 23 Jahren zu den Stammspielern, darüber hinaus hat er für Togo bereits zehn Nationalspiele bestritten.

Der FC Basel hat sich am Ende sowieso gegen Boma entschieden, stattdessen wurde der Transfer von Becir Omeragic über die Bühne gebracht. Der Schweizer kam für rund zwei Millionen Euro Ablöse aus Montpellier. Boma hat unterdessen keinen Winterwechsel vorgenommen.