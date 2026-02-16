SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wechsel perfekt

Der FC Basel bestätigt den Transfer von Nati-Verteidiger Becir Omeragic

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 17:44
Was sich in den letzten Tagen bereits eindeutig angedeutet hatte, ist nun offiziell: Der FC Basel verpflichtet Nati-Verteidiger Becir Omeragic.

Der frühere FCZ-Profi kehrt zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel nach Frankreich in die Schweiz zurück und unterschreibt am Rheinknie einen Vertrag bis 2029. Omeragic war Kapitän der Ligue 2-Mannschaft Montpellier und soll rund 2 Mio. Franken Ablöse kosten.

Der 24-Jährige verfügt über die Erfahrung von 50 Ligue 1- und 22 Ligue 2-Partien. In der Super League kam er für den FCZ in 103 Spielen zum Zug.

Ursprünglich wurde der gebürtige Genfer mit bosnischen Wurzeln bei Servette ausgebildet. Sportdirektor Daniel Stucki sagt zum Transfer: «Mit Becir Omeragic konnten wir einen starken Schweizer Innenverteidiger verpflichten, der uns sofort helfen kann und trotz anderer Angebote unbedingt zu uns wollte. Becir verfügt über einen grossen Rucksack an Erfahrung in der Super League, hatte bereits sieben Einsätze in der Schweizer Nationalmannschaft und war bei Montpellier Captain in der Ligue 1 und Ligue 2. Nachdem wir ihn schon im Sommer als Teamstütze verpflichten wollten, sind wir froh, dass der Wechsel nun geklappt hat.»

Omeragic meint zu seinem Wechsel: «Ich wollte unbedingt zum FC Basel, weil er ein Top-Club ist, dessen Anspruch es immer ist, oben mitzuspielen. Ich bin mir bewusst, dass ich in einer herausfordernden Situation zum FCB komme und wir schnellstmöglich wieder gute Resultate brauchen. Aber ich kenne die Schweizer Liga sowie Drucksituationen. Ich bin überzeugt, dass ich meine Erfahrungen einbringen kann und wir als Mannschaft das letzte Saisondrittel positiv gestalten werden.»

