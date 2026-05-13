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Exklusiv: FC Basel hat serbisches Abwehrtalent auf dem Schirm

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 11:47
Exklusiv: FC Basel hat serbisches Abwehrtalent auf dem Schirm

Beim FC Basel stehen im Sommer einmal mehr Veränderungen im grossen Stil an. Ein serbisches Abwehrtalent befindet sich im Visier der Bebbi, die allerdings nicht die Favoriten auf einen Transfer sein sollen.

Er wird dann zwar nicht mehr im Amt sein, an den Planungen des FC Basel ändert sich ohne den scheidenden Sportchef Daniel Stucki aber nur wenig. Aufgrund einer durchzogenen Saison mit vielen verpassten Zielen stehen am Rheinknie im Sommer wieder eine Myriade an Veränderungen an.

Stucki sprach im Rahmen dessen vor einigen Wochen sogar von einer «extremen Fluktuation», eine Erneuerung des Kaders im Anschluss an diese Saison steht an. Und das auf verschiedenen Positionen.

Unter anderem dürften sich in der Innenverteidigung einige Verschiebungen ergeben. Laut dem Journalisten Rudy Galetti signalisieren Klubs aus der Bundesliga und der Serie A Interesse an Flavius Daniliuc. Dazu hat sich Finn van Breemen einer Knieoperation unterzogen und fällt daraufhin mehrere Monate aus.

FC Basel mit Interesse an Ahmed Hadzimujovic, aber nicht Favorit

Nach Informationen von 4-4-2.ch besteht deshalb von Basler Seite Interesse an einer Zusammenarbeit mit Ahmed Hadzimujovic. Dieser verfügt beim serbischen Erstligisten Novi Pazar noch über einen bis 2027 gültigen Vertrag, strebt im Sommer aber den nächsten Schritt an.

Eine wesentlich konkretere Spur führt aber nicht nach Basel, sondern ins benachbarte Österreich. Sturm Graz hat Hadzimujovic ebenfalls auf dem Schirm. Der dort tätige Sportchef Michael Parensen soll sich in den vergangenen Tagen mit Hadzimujovics Vater getroffen haben, um einen allfälligen Transfer zu diskutieren.

Novi Pazar fordert für sein Eigengewächs rund eine Million Euro Ablöse. Eine Summe, die sowohl für den FC Basel als auch Sturm Graz stemmbar wäre.

Hadzimujovic verfügt mit seinen erst 18 Jahren über aussergewöhnliche physische Voraussetzungen. Durch seine 1,90 Meter Körpergrösse zeigt der aktuelle U19-Nationalspieler Serbiens starke Präsenz im Luftkampf und beim Kopfballspiel, ist aber auch am Boden durchsetzungsstark unterwegs.

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