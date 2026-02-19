Der FC Basel kündigt im Sommer «extreme Fluktuation» im Kader an

Der FC Basel ist mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden. Im Hinblick auf die kommende Saison werden wieder viele Wechsel erwartet.

Im klubeigenen Podcast «Achzädreyenünzig» kündigt Sportchef Daniel Stucki sogar eine «extreme Fluktuation» an. Im Sommer wird es demnach auf jeden Fall wieder eine Erneuerung des Kaders geben. Dies sei nicht immer nur im Sinne des Klubs, sondern habe auch mit den Zielen der Spielern zu tun: «Das ist normal. Es gibt Spieler, die den nächsten Step machen wollen und schon zwei Jahre hier sind.»

Stucki sagt, dass man bereit sei und die Kaderplanung eigentlich schon fast abgeschlossen habe. Mit dem neuen Trainer Stephan Lichtsteiner gebe es sicherlich noch Gespräche, damit auch dessen Wünsche berücksichtigt werden können. «Wir werden das Maximale möglich machen. Wir versuchen sehr gute Transfer zu machen, damit wir nächste Saison wieder um den Meistertitel mitspielen, denn das ist das Ziel.»

Der FCB scheint also bereits fix mit einigen Abgängen zu planen. Zu den Spielern, die im Sommer zwei Jahre beim FCB tätig sind, zählen beispielsweise Léo Leroy, Benié Traoré oder Marin Soticek.