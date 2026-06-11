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Diesmal für die U21

Der FC Basel kassiert eine weitere 0:3-Forfait-Niederlage

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 10:35
Der FC Basel kassiert eine weitere 0:3-Forfait-Niederlage

Nachdem der FC Basel wegen einer eingesetzten Spielerin, die nicht auf dem Matchblatt stand, bereits ein Spiel der FCB-Frauen 0:3 forfait verlor und dadurch aus den Playoffs ausschied, geschah ein ähnlicher Fehler zum Saisonfinale auch bei der U21.

Die am 30. Mai ausgetragene Partie gegen den SC Brühl St. Gallen wird nun ebenfalls mit 0:3 gewertet. Die Auswirkungen sind jedoch gering, da die U21 des FCB die Partie ohnehin mit 0:1 verlor. Grund für die Forfait-Niederlage ist die Tatsache, dass der FCB bei der Dernière von Marco Walker als U21-Coach mehr als fünf nicht lokal ausgebildete Spieler einsetzte. Erlaubt sind maximal fünf Akteure mit diesem Status.

Der FCB verstiess somit gegen das Wettspielreglement und hat am grünen Tisch noch höher verloren als auf dem Platz. Besonders peinlich: Der gleiche Fehler geschah bereits in einer Partie im März des vergangenen Jahres. Damit wurde eine Partie gegen den FC Paradiso nachträglich mit 0:3 ausgewertet.

Tragisch war das Versäumnis bei den FCB-Frauen, das dazu führte, dass die Mannschaft den Einzug in die Playoff-Halbfinals verpasste.

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