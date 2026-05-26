Mauro Lustrinelli kommt mit Union direkt zurück in die Schweiz

Mauro Lustrinelli wird mit seinem neuen Verein Union Berlin im Sommer in die Schweiz zurückkehren – für gleich zwei Testspiele gegen Challenge Ligisten.

Die Köpenicker reisen am 17. Juli nämlich nach Winterthur, um auf der Schützenwiese ein Testspiel gegen den Super League-Absteiger auszutragen. Für Winterthur geht es nur eine Woche später bereits mit dem Ligabetrieb los. Lustrinelli kennt das Terrain bei den Zürchern als langjähriger Thun-Coach bestens.

Anpfiff am Freitag, 17. Juli ist 19 Uhr. Nur einen Tag später testet Union Berlin auf dem Brügglifeld auch noch gegen den FC Aarau. Bundesliga-Start ist in diesem Jahr wegen der WM erst am 28. bis 30. August.