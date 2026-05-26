SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Posten

Maurizio Sarri hat in der Serie A bereits einen neuen Klub gefunden

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 17:05
Maurizio Sarri hat in der Serie A bereits einen neuen Klub gefunden

Nach seinem bevorstehenden Abgang bei Lazio hat Trainer Maurizio Sarri bereits eine neue Aufgabe gefunden.

Der 67-Jährige bleibt in der Serie A und wird laut Transferexperte Nicolo Schira neuer Cheftrainer bei Atalanta. Sarri hat sich mit Lazio auf eine Auflösung seines eigentlich bis 2027 gültigen Kontrakts geeinigt. Bei Atalanta wird er Raffaele Palladino beerben.

Sarri unterschreibt bei den Bergamasken einen langfristigen Vertrag bis 2028, der ihm ein Jahresgehalt von 3,5 Mio. Euro einbringt. Er wird wieder mit Direktor Cristiano Giuntoli zusammenarbeiten, mit dem er bei Napoli eine durchaus erfolgreiche Ära geprägt hat.

Lazio seinerseits hat den neuen Übungsleiter auch schon gefunden: Der frühere italienische Nationaltrainer Gennaro Gattuso übernimmt (4-4-2.ch berichtete).

Mehr Dazu
Von Atalanta

St. Gallen beobachtet Abwehr-Youngster aus Italien
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Doppelschlag

Fenerbahçe tütet nächsten Millionen-Transfer ein
Schweizer Legionäre

Gregor Kobel im Glück, Granit Xhaka zurück in der Startelf
Rückkehrer

Atalanta schnappt der AS Roma Stürmer Raspadori weg
Mehr entdecken
Neuer Posten

Maurizio Sarri hat in der Serie A bereits einen neuen Klub gefunden

26.05.2026 - 17:05
Einigung kurz bevor

Diese Ablöse muss Manchester United für Éderson zahlen

23.05.2026 - 12:04
Zweijahresvertrag liegt vor

Schalke kommt Coup mit Sead Kolasinac angeblich immer näher

16.05.2026 - 11:09
Als Casemiro-Ersatz

Éderson-Wechsel zu Manchester United steht wohl kurz bevor

9.05.2026 - 16:46
Belgischer Angreifer

Neuer Name bei den Bayern: Charles De Ketelaere ist ein Thema

8.05.2026 - 13:03
Džeko hält sich bedeckt

Schalke 04 bastelt an Transfer von Ex-Spieler Kolašinac

3.05.2026 - 09:41
Aktuell nur Gespräche

Raspadori bestätigt Kontakt zu den Römern

19.04.2026 - 09:59
Spannungen im verein

Video: AS Roma-Trainer Gasperini verlässt PK wütend und unter Tränen

17.04.2026 - 17:48
Leihe denkbar

Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

13.04.2026 - 16:15
Abgangskandidat

Atalanta zeigt Interesse an Inter-Verteidiger Carlos Augusto

29.03.2026 - 09:19