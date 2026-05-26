Maurizio Sarri hat in der Serie A bereits einen neuen Klub gefunden

Nach seinem bevorstehenden Abgang bei Lazio hat Trainer Maurizio Sarri bereits eine neue Aufgabe gefunden.

Der 67-Jährige bleibt in der Serie A und wird laut Transferexperte Nicolo Schira neuer Cheftrainer bei Atalanta. Sarri hat sich mit Lazio auf eine Auflösung seines eigentlich bis 2027 gültigen Kontrakts geeinigt. Bei Atalanta wird er Raffaele Palladino beerben.

Sarri unterschreibt bei den Bergamasken einen langfristigen Vertrag bis 2028, der ihm ein Jahresgehalt von 3,5 Mio. Euro einbringt. Er wird wieder mit Direktor Cristiano Giuntoli zusammenarbeiten, mit dem er bei Napoli eine durchaus erfolgreiche Ära geprägt hat.

Lazio seinerseits hat den neuen Übungsleiter auch schon gefunden: Der frühere italienische Nationaltrainer Gennaro Gattuso übernimmt (4-4-2.ch berichtete).