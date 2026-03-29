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Abgangskandidat

Atalanta zeigt Interesse an Inter-Verteidiger Carlos Augusto

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 09:19
Atalanta zeigt Interesse an Inter-Verteidiger Carlos Augusto

Carlos Augusto könnte Inter Mailand im kommenden Transfersommer verlassen. Der brasilianische Aussenverteidiger hat das Interesse mehrerer Klubs geweckt, darunter auch Atalanta Bergamo, die sich intensiv mit seinem Profil beschäftigen. Besonders seine Vielseitigkeit macht den 27-Jährigen zu einer attraktiven Option für den Serie-A-Konkurrenten.

Bei Inter gilt Augusto zwar weiterhin als wichtiger Bestandteil des Kaders, dennoch sollen intern Überlegungen zu einer möglichen Vertragsverlängerung laufen. Gleichzeitig ist der Spieler offenbar nicht vollständig zufrieden – sowohl seine sportliche Rolle als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sorgen laut Berichten für Unruhe. Diese Situation könnte einen Wechsel begünstigen.

Inter soll eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro ansetzen. Verhandlungen zwischen den Klubs könnten zudem durch das Interesse der Nerazzurri an Atalantas Marco Palestra beeinflusst werden, auch wenn beide Personalien grundsätzlich unabhängig voneinander betrachtet werden. Augusto war im Sommer 2024 für etwa 13 Millionen Euro von Monza nach Mailand gewechselt und steht noch bis 2028 unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt er auf 27 Einsätze mit einem Tor und zwei Vorlagen.

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