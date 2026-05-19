Super League knackt nächste Bestmarke

Die Swiss Super League boomt weiter. Wie die Swiss Football League bekanntgab, wurde in der Saison 2025/26 ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt – wenn auch nur hauchdünn.

Im Schnitt kamen 12.331 Fans pro Spiel ins Stadion. Das sind immerhin 17 Zuschauer mehr als in der Vorsaison. Insgesamt wurden bei den 228 Spielen der Liga starke 2.811.465 Tickets verkauft. Die meisten Fans zog erneut BSC Young Boys an. Der Meisterschaftsanwärter kam auf einen Zuschauerschnitt von 27.531 Besuchern pro Heimspiel. Direkt dahinter folgt FC Basel mit durchschnittlich 26.508 Fans.

Am unteren Ende der Tabelle steht dagegen FC Lugano. Im alten Cornaredo-Stadion verfolgten durchschnittlich nur 3583 Zuschauer die Heimspiele der Tessiner. Allerdings könnte sich das in der kommenden Saison deutlich ändern, wenn Lugano erstmals in der neuen AIL Arena spielt.

Auch die Swiss Challenge League konnte solide Zahlen vorweisen. Besonders FC Aarau ragte heraus: Mit durchschnittlich 5444 Fans pro Heimspiel hätte Aarau sogar in der Super League nicht den letzten Platz belegt.