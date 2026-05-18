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Auf Schalke gefloppt

Ex-Winti-Stürmer Christian Gomis steht vor Wechsel nach Österreich

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 17:52
Ex-Winti-Stürmer Christian Gomis steht vor Wechsel nach Österreich

Rund 1,5 Millionen Euro hat Schalke 04 vor knapp einem Jahr für den damaligen Winterthur-Stürmer Christian Gomis auf den Tisch gelegt. Nach nur einer Saison in Gelsenkirchen zieht es den 25-jährigen Senegalesen wohl bereits weiter.

Der teuerste Schalke-Neuzugang des vergangenen Sommers hat die Erwartungen nicht erfüllen können und in der gesamten Saison nur einen Ligatreffer erzielt. Zuletzt kam Gomis auch kaum noch zum Einsatz. Trotz Vertrag bis 2029 liegt seine Zukunft nicht mehr beim Bundesliga-Aufsteiger.

Wie «Sky» berichtet, wird der Angreifer vorerst wohl an Austria Wien ausgeliehen. Der Deal befindet sich demnach bereits auf der Zielgeraden.

Vor seiner Zeit auf Schalke hat Gomis in der Super League durchaus zuverlässig getroffen.

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