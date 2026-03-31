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Heimspiel

GC hat im Abstiegskampf gegen Winterthur einen Vorteil

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 11:24
GC hat im Abstiegskampf gegen Winterthur einen Vorteil

Am Montag hat die Swiss Football League die Spielpläne bis zum Saisonende veröffentlicht. Die Grasshoppers gehen im direkten Abstiegskampf mit dem FC Winterthur mit einem Vorteil ins Rennen.

Beide Zürcher Klubs, die wohl den direkten Abstiegsplatz und den Barrageplatz unter sich ausmachen werden, tragen in den letzten fünf Runden innerhalb der Relegation Group jeweils drei Heimspiele aus. GC hat jedoch einen möglicherweise entscheidenden Vorteil auf seiner Seite: Die Hoppers dürfen im Direktduell gegen Winti zu Hause im Letzigrund antreten.

Überraschend ist dies nicht: Vor der Aufteilung in die Championship und Relegation Group wird Winti von den drei Direktduellen nämlich zwei Heimspiele auf der Schützenwiese austragen können. Eine dieser beiden Partien steht sogar noch bevor: Am 11. April kommt es zum entsprechenden Duell. Fast genau einen Monat später, am 12. Mai, wird am vorletzten Spieltag der Saison im Letzigrund gekickt. Dieses Duell könnte endgültig wegweisend sein, was die Platzierungen angeht. GC hat zumindest den Komfort, die Partie in der eigenen Wohnstube auszutragen. Winti muss nach Zürich reisen.

Die Ausgangslage ist klar: GC geht mit fünf Punkten Vorsprung in die letzten sieben Runden. Winti legte zuletzt aber die deutlich bessere Form an den Tag. Dennoch könnten die Grasshoppers mit zwei Siegen in den Direktduellen den Vorsprung wohl wahren. Diese Partien werden selbstredend sehr entscheidend sein.

Am Wochenende trifft Winti auswärts auf Lausanne. GC empfängt den FC Sion. Eine Woche später kommt es zum ersten von noch zwei ausstehenden Direktduellen.

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