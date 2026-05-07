Exklusiv: FC Sion beschäftigt sich mit Elias Maluvunu

Elias Maluvunu befindet sich beim FC Winterthur auf dem Sprung. Aus der Super League signalisieren einige Klubs loses Interesse, darunter der FC Sion.

Der FC Winterthur stemmt sich drei Spieltage vor Saisonschluss noch immer mit allen Kräften gegen den drohenden Abstieg aus der Super League. Rund um die Schützenwiese glauben allerdings nicht mal mehr die kühnsten Optimisten daran, dass der Klassenerhalt noch gelingen wird.

Im Falle des Abstiegs in die Challenge League wird sich das Winterthurer Kader auf vielen Positionen verändern. Nach Informationen von 4-4-2.ch zählt unter anderem Elias Maluvunu zu den Abgangskandidaten. Sein Vertrag ist dem Vernehmen nach noch bis 2027 gültig.

Was untermauert, dass der 21-Jährige keine Rolle mehr in den Planungen spielt: Maluvunu stand die letzten beiden Spiele in der Super League nicht mal mehr im Kader. Über eine mögliche Verletzung ist bisher nichts bekannt.

FC Sion erkundigt sich nach Elias Maluvunu

Maluvunu soll in verschiedenen Ländern Begehrlichkeiten wecken. Der gebürtige Berner hat im Sommer aber auch die Chance, weiterhin in der Schweiz zu spielen.

Aus der Super League beschäftigen sich gleich mehrere Klubs mit der Verpflichtung des Aussenbahnspielers. Eine der Spuren führt zum FC Sion, der sich beim Umfeld des Spielers schon nach den möglichen Konditionen eines Wechsels erkundigt hat. Von einem fortgeschrittenen Austausch oder konkreten Verhandlungen kann hier aber noch nicht die Rede sein.

Maluvunu selbst hat auch noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen und will sich in Ruhe mit möglicherweise eingehenden Angeboten beschäftigen.