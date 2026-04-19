Exklusiv: Verlängerung von Noah Loosli in Bochum fraglich

Nach exklusiven Informationen von 4-4-2.com steht Noah Loosli weiterhin in Gesprächen mit dem VfL Bochum über eine mögliche Vertragsverlängerung. Stand jetzt werden die Gespräche allerdings noch einige Wochen andauern.

Noah Loosli befindet sich weiterhin in intensiven Gesprächen mit dem VfL Bochum über eine mögliche Vertragsverlängerung. Nach unseren Informationen fühlt sich der Schweizer Innenverteidiger beim Zweitligisten grundsätzlich wohl und kann sich einen Verbleib über den Sommer hinaus gut vorstellen.

Allerdings ist die sportliche Perspektive derzeit der entscheidende Faktor. Innerhalb des Klubs scheint Loosli trotz der anhaltenden defensiven Probleme nicht fest als Stammspieler eingeplant zu sein.

Genau dieser Punkt sorgt aktuell für Zurückhaltung auf Spielerseite. Ob es zu einer Einigung kommt, dürfte maßgeblich davon abhängen, welche Rolle dem 27-Jährigen künftig zugesichert wird. Die Gespräche laufen weiter – eine endgültige Entscheidung steht noch aus.