Der Schweizer Trainer Fabian Hürzeler hat in der Premier League verlängert

Der schweizerisch-deutsche Trainer Fabian Hürzeler hat beim Premier League-Klub Brighton & Hove Albion langfristig verlängert.

Der 33-Jährige übernahm den Trainerposten bei den Seagulls im Sommer 2024. Mit der Arbeit des jungen Trainers ist man an der englischen Südküste äusserst zufrieden. Dies zeigt sich nun in einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2028.

Rund um den ehemaligen St. Pauli-Trainer gab es zwischenzeitlich auch Spekulationen über eine Rückkehr nach Deutschland. Bayer Leverkusen soll beispielsweise Interesse signalisiert haben. Vorläufig sieht Hürzeler seine Zukunft aber offensichtlich in Brighton.

Mit seiner Mannschaft kämpft er in dieser Saison um die Europacup-Qualifikation.