Liverpool hat neuen Ersatz für Mohamed Salah im Blick

Da Mohamed Salah Liverpool im Sommer verlassen wird, benötigen die Engländer hochkarätigen Ersatz. Ein Flitzer von einem Ligakonkurrenten soll es den Reds angetan haben.

Der FC Liverpool hat vor rund einem Monat überraschend den Sommerabgang von Mohamed Salah bekanntgegeben, seitdem läuft die Suche nach einem potenziellen Nachfolger auf Hochtouren.

Wie die «Daily Mail» berichtet, haben die Reds im Rahmen dessen Yankuba Minteh auf die Liste gesetzt. Dieser ist vertraglich noch bis 2029 an den Ligakonkurrenten Brighton & Hove Albion gebunden, der dem Bericht zufolge die vor zwei Jahren gezahlten 35 Millionen Euro Ablöse mindestens verdoppeln möchte.

Liverpools Trainer Arne Slot arbeitete mit Minteh bereits bei Feyenoord zusammen und könnte nun versuchen, sich mit seinem Ex-Spieler wieder zu vereinen. Slots Zukunft bei Liverpool steht aufgrund der mehr als durchwachsenen Saison allerdings auf der Kippe.

Yan Diomande von RB Leipzig, Francisco Conceicao von Juventus und der Flügelspieler von Hoffenheim, Bazoumana Toure, sind weitere Optionen, die Liverpool Berichten zufolge für das Salah-Erbe in Betracht zieht.