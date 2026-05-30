«Veränderungen notwendig»: Liverpool setzt Arne Slot vor die Tür

Nachdem es zuletzt nicht danach aussah, als würde sich Liverpool von Arne Slot trennen, geben die Reds nun doch die Entlassung des Übungsleiters bekannt.

Dass der FC Liverpool eine durchzogene Saison spielt, braucht nicht noch mal extra Erwähnung finden und ist weitläufig bekannt. Bis zuletzt deutete dennoch nicht viel daraufhin, dass Trainer Arne Slot gehen muss. Der englische Boulevard war bisher davon ausgegangen, dass der Niederländer bleiben darf.

Jetzt steht fest, dass es nicht so kommen wird. Liverpool gibt offiziell die Trennung von Slot bekannt. Der 47-Jährige werde von seinem Posten zurücktreten, das habe die gemeinsame Saisonanalyse ergeben. Gleichzeitig wird darüber informiert, dass die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet wurde.

«Wir sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Verein sich weiterentwickeln kann. Es muss noch einmal betont werden, dass das keine Entscheidung ist, die leichtfertig getroffen wurde – ganz im Gegenteil», heisst es in dem Statement.

Wer Slots Posten übernehmen wird, ist zur Stunde noch offen. Der vereinslose Andoni Iraola soll ein Kandidat sein, auch Stuttgarts Sebastian Hoeness wurde in der Vergangenheit oftmals gehandelt.

Slot heuerte im Juni 2024 bei den Reds an und holte in seiner Debütsaison den Titel in der Premier League. Slot führte Liverpool ausserdem ins Finale des Carabao Cup sowie ins Achtelfinale der Champions League.