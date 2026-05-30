Kaiserslautern oder weg? Zukunft von Jan Elvedi offen

Jan Elvedi kehrt vertragsgemäss erst mal zum 1. FC Kaiserslautern zurück. Ob der Schweizer dort noch mal sesshaft wird, ist zunächst offen.

Jan Elvedi spielte die letzten Monate auf Leihbasis für Greuther Fürth. Mit den Mittelfranken hat der 29-Jährige via Barrage im allerletzten Moment den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gesichert. Elvedi kehrt nun erst mal zu seinem Stammverein zurück.

Ob der Schweizer beim 1. FC Kaiserslautern noch eine Zukunft hat, ist noch nicht geklärt. Kaiserslauterns Geschäftsführer Sport Thomas Hengen offenbart bei «Nur der FCK», einem Podcast von «SWR Sport», dass die Roten Teufel Elvedi im Winter eigentlich gar nicht abgeben wollten.

Der Zürcher sei aber auf die Verantwortlichen mit einem Wechselwunsch zugekommen, weil er regelmässig spielen wollte. Ziel erreicht: Elvedi avancierte in Fürth schnell zum Stammspieler. Die Kleeblätter erreichten nicht zuletzt aufgrund seiner starken Defensivauftritte den Klassenerhalt.

Elvedi ist an Kaiserslautern vertraglich noch bis 2028 gebunden. Wie es dort mit ihm weitergeht, ist laut Hengen nach aktuellem Stand «offen». Die Situation müsse nun neu bewertet werden.