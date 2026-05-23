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Leeds United gibt Update zu Noah Okafor

Autor: | Publiziert: 23 Mai, 2026 16:06
Leeds United gibt Update zu Noah Okafor

Noah Okafor stand Leeds United zuletzt aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung. Jetzt gibt es ein Update zum Nati-Angreifer.

Leeds United bestreitet am Sonntag (17 Uhr) auswärts gegen West Ham United sein letztes Saisonspiel. Dabei können die Whites abermals nicht auf Noah Okafor zurückgreifen.

«Ich kann bestätigen, dass Ilia Gruev weiterhin ausfällt, dass Gabi Gudmundsson weiterhin ausfällt und dass Noah Okafor weiterhin ausfällt», sagte Trainer Daniel Farke an der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Für Okafor ist die Saison damit vorzeitig beendet. Leeds belegt den 14. Tabellenplatz und steht damit im Niemandsland. Das Spiel am Samstag ist dennoch wichtig, weil West Ham auf dem 18. Platz steht, dem ersten direkten Abstiegsplatz. Und gegen Leeds daher nur ein Sieg zählt.

Okafor hatte vor seiner Verletzung einen starken Eindruck hinterlassen und sich endlich wieder zum Stammspieler gemausert. Für den Schweizer WM-Fahrer stehen neun direkte Torbeteiligungen in 28 Spielen der Premier League zu Buche.

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